Dadurch werden die Finanzziele der DWS unterstützt. Das Unternehmen plant mittelfristig, Nettozuflüsse von drei bis fünf Prozent des zum Jahresbeginn verwalteten Vermögens pro Jahr sowie eine Verwaltungsgebühr-Marge von mindestens 30 Basispunkten zu erzielen. Zugleich strebt das Unternehmen mittelfristig die Reduzierung des bereinigten Kosten-Ertrags-Verhältnisses (CIR) auf weniger als 65 Prozent an. DWS beabsichtigt zudem, 65 bis 75 Prozent des ausgewiesenen Nettoergebnisses als Dividende auszuschütten.



Claire Peel, Chief Financial Officer der DWS, sagte: "Wir sind fest entschlossen, durch Umsatzwachstum, Kostendisziplin und Dividendenausschüttungen attraktive Renditen für alle Aktionäre zu generieren. Unsere mittelfristigen Finanzziele bekräftigen unser starkes Ertrags- und Dividendenwachstumspotenzial."



Deutsche Bank bleibt starker Vertriebspartner



Auch nach der Trennung bleibt die Deutsche Bank ein wichtiger, langfristiger Vertriebspartner für die DWS. Eine mit der Deutschen Bank, einschließlich der Postbank, geschlossene Vertriebsvereinbarung über zehn Jahre wird der DWS weiterhin den Zugang zum attraktiven Kundenstamm im Privatkundengeschäft und im Geschäft mit vermögenden Privatkunden sichern. Durch die weitere Vertiefung der DWS-Produktpalette soll diese Beziehung zukünftig noch ausgeweitet werden.



Die DWS und die Deutsche Bank haben außerdem einen Dienstleistungsrahmenvertrag zu marktüblichen Konditionen geschlossen, der bestimmte administrative Dienstleistungen regelt.



Die DWS wird zukünftig unter der Rechtsform KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) firmieren. Der zwölfköpfige Aufsichtsrat wird voraussichtlich aus fünf unabhängigen Mitgliedern, vier Arbeitnehmervertretern und drei Vertretern der Deutschen Bank bestehen. Karl von Rohr, Chief Administrative Officer der Deutschen Bank, soll zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der DWS ernannt werden.



Im Rahmen der geplanten Transaktion agiert die Deutsche Bank als Konsortialführer und Bookrunner (Sole Global Coordinator und Bookrunner). Barclays, Citi, Credit Suisse, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley, UBS und UniCredit agieren als Joint Bookrunners. Commerzbank, Daiwa, Banca IMI, Nordea und Santander wurden zu Co-Lead Managern bestellt.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.02.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank bestätigt Pläne für Börsengang der DWS - Aktiennews Euro[1] einer der weltweit führenden Vermögensverwalter und einer der Top-5-Vermögensverwalter in Europa[2]- Globale Investmentplattform mit starker, stabiler Anlageperformance über alle Anlageklassen für weiteres Wachstum gut positioniert- Mittelfristig werden Nettozuflüsse von drei bis fünf Prozent des zum Jahresbeginn verwalteten Vermögens pro Jahr, eine Verwaltungsgebühr-Marge von mindestens 30 Basispunkten, ein bereinigtes Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR) von weniger als 65 Prozent sowie eine Ausschüttungsquote von 65 bis 75 Prozent des Nettoergebnisses als Dividende angestrebt- Nicolas Moreau, Chief Executive Officer der DWS, sagte: "Der geplante Börsengang gibt uns die Möglichkeit, das volle Potenzial der DWS für unsere Kunden und Mitarbeiter auszuschöpfen. Für unsere Aktionäre wollen wir gleichzeitig attraktive Renditen erwirtschaften. Wir sind sehr stolz, einer der führenden Vermögensverwalter in Europa und weltweit zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere leistungsstarke globale Investmentplattform und 60 Jahre Anlageerfahrung in der Vermögensverwaltung an die Börse zu bringen."- James von Moltke, Finanzvorstand der Deutschen Bank, erläuterte: "Die DWS ist ein starkes Asset-Management-Geschäft, das durch den geplanten Börsengang an Visibilität und Agilität gewinnen wird. Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre der DWS, darunter auch die Deutsche Bank, werden davon deutlich profitieren."Die DWS[3] gibt heute gemeinsam mit der Deutschen Bank bekannt, dass sie einen Börsengang ("IPO") im geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) anstrebt. Unter Berücksichtigung des Marktumfelds soll der Börsengang im frühestmöglichen Zeitfenster erfolgen. Der geplante Börsengang wird voraussichtlich ausschließlich aus einem Verkauf bestehender Aktien bestehen, die indirekt von der Deutschen Bank gehalten werden.[4]Global führender Vermögensverwalter bestens für die Zukunft positioniertMit einem verwalteten Vermögen von etwa 700 Mrd. Euro[5] und Mitarbeitern in 22 Ländern ist die DWS einer der weltweit führenden Vermögensverwalter. Die DWS ist stark aufgestellt und bietet eine breite Palette an Investmentlösungen in den Anlageklassen Active, Passive und Alternatives an.Im Geschäftsfeld Active verwaltet die DWS 513 Mrd. Euro und 71 Mrd. Euro im Bereich Alternatives. Mit 115 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen im Bereich Passive ist die DWS mit der bekannten Marke Xtrackers der zweitgrößte ETF-Anbieter in Europa.[6]Die DWS gehört insgesamt zu den fünf größten Vermögensverwaltern in Europa.[7] In Deutschland belegt das Unternehmen eine führende Position: Die DWS verfügt hier im Privatkunden-Segment über einen Marktanteil von 26,3 Prozent.[8] Die DWS ist bestens positioniert, um von der Wachstumschance in Kontinentaleuropa zu profitieren, wo sich die Nachfrage der Kunden von Spar- hin zu Anlageprodukten verlagert. Zudem wird die Anfang 2018 in Kraft getretene EU-Richtlinie MiFID II der DWS neue Vertriebskanäle eröffnen.Die Kunden der DWS verteilen sich ausgewogen auf die Regionen Europa, USA und Asien sowie auf Privatkunden und institutionelle Anleger. Zwölf Prozent des derzeit verwalteten Vermögens stammen aus dem Vertriebskanal der Deutschen Bank.[9] Die DWS hat mit der Deutschen Bank eine neue langfristige Vertriebsvereinbarung geschlossen, um den künftigen Vertrieb der Produkte der DWS zu sichern und zu regeln.Die Bereiche Kundenbetreuung und Investmentlösungen werden durch eine hohe Kompetenz der DWS im Bereich Research und eine skalierbare operative Plattform unterstützt. Digitale Funktionen wie Robo-Advisory, digitaler Vertrieb und Big Data treiben das Wachstum zusätzlich voran und erhöhen die Kosteneffizienz.Börsengang zur Beschleunigung weiteren WachstumsDer geplante Börsengang wird das öffentliche Profil der DWS durch eine größere Visibilität und eine verbesserte Wahrnehmung der Marke schärfen und somit den Vertrieb ihrer Produkte fördern. Darüber hinaus wird die DWS als zukünftig eigenständiges Unternehmen ein neues Vergütungssystem einführen, das besser auf die Anforderungen und Performance eines Vermögensverwalters abgestimmt sein wird. Die DWS wird so Talente noch besser für sich gewinnen und halten können. Zudem wird der Börsengang der DWS mehr operative Flexibilität bei der Kontrolle der Kosten, sowie bei der Erschließung künftiger Wachstumspotenziale und bei ausgewählten strategischen Akquisitionen ermöglichen.Nicolas Moreau, Chief Executive Officer der DWS, sagte: "Die DWS bietet ausgezeichnete Produkte und Investmentlösungen, die sich an den bestehenden und künftigen Anforderungen der Kunden orientieren. Zur weiteren Steigerung der Mittelzuflüsse verfügen wir über eine große Reichweite im Vertrieb mit privaten und institutionellen Kunden in den verschiedenen Regionen weltweit. Wir haben eine leistungsstarke und skalierbare operative Plattform und sehen bereits die ersten Erfolge unserer Digital-Strategie. Wir sind überzeugt, dass der geplante Börsengang ein Katalysator für die Umsetzung unserer Strategie sein wird und den Mehrwert für unsere Aktionäre steigert."Finanzielle ZielsetzungenDas diversifizierte Geschäftsmodell der DWS mit auf Wachstum ausgerichteten, margenstarken Produkten schützt das Unternehmen vor steigendem Druck auf die Margen in der Zukunft und unterstützt das Umsatzwachstum und die Profitabilität. Zudem verfügt das Unternehmen über eine solide und skalierbare operative Plattform, die ausreichend Spielraum für die Optimierung und Steigerung der Effizienz bietet.