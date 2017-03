Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat am Freitag Abend Pläne für eine EUR 8 Mrd. schwere Kapitalerhöhung vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Zeichnungsfrist werde bis 6. April laufen. Nach Abschluss der Maßnahme werde die harte Kernkapitalquote (CET1) pro forma basierend auf den Übergangsregeln zum 31.12.2016 bei 14,1% (anstelle 13,5%) und die Leverage Ratio bei 4,1% liegen. Darüber hinaus sollten ein Minderheitsanteil an der Deutschen Asset Management in den nächsten 24 Monaten an die Börse gebracht und bestimmte Altbestände an Bilanzpositionen veräußert werden, was insgesamt noch einmal EUR 2 Mrd. an zusätzlichem Kapital bringen solle. Die Postbank solle nicht verkauft, sondern in das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft integriert werden. Die im Jahr 2017 auf AT1-Anleihen fälligen Kupons würden gezahlt. Für 2016 solle eine Dividende von EUR 0,19 je Aktie gezahlt werden.



Peugeot (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) habe heute Früh endgültig bekannt gegeben für EUR 1,3 Mrd. Opel und Vauxhall von General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) übernehmen zu wollen; dazu gemeinsam mit BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) das europäische Geschäft von GM Financial für weitere EUR 900 Mio. (06.03.2017/ac/a/m)





