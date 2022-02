Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,052 EUR -12,96% (24.02.2022, 20:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,26 EUR -12,54% (24.02.2022, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,32 USD -14,21% (24.02.2022, 19:48)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Russlands Militäroffensive gegen die Ukraine habe den Aktienmärkten am Donnerstag einen weiteren schweren Schlag versetzt. Der DAX sei auf Talfahrt gegangen und zwischenzeitlich unter die nächste Tausendermarke von 14.000 Punkten gefallen. Am Ende eines von hohen Handelsumsätzen begleiteten Tages habe der deutsche Leitindex 3,96 Prozent auf 14 052,10 Punkte eingebüßt.Im Tagestief sei der DAX sogar um 5,6 Prozent abgesackt auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Der MDAX der mittelgroßen Werte sei am Handelsende um 3,84 Prozent auf 30 663,58 Punkte abgerutscht.Besonders stark hätten im heutigen Handel sämtliche konjunkturabhängige Titel gelitten. So hätten sich die Anteilscheine von Mercedes-Benz trotz starker Zahlen heute deutlich verbilligt. Auch mit den Papieren des Chemieriesen BASF sei es steil bergab gegangen.Darüber hinaus hätten es auch Finanzaktien sehr schwer gehabt. Mit einem Minus von knapp zwölf Prozent seien die Aktien der Deutschen Bank das Schlusslicht im Leitindex gewesen. Siemens Energy hätten sich um mehr als sechs Prozent verteuert. Denn sämtliche Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien erhielten im heutigen Handel mächtig Auftrieb, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link