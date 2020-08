Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe ein zwiespältiges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump. Zwar habe sie mit ihm jahrelang gute Geschäfte gemacht, aber seit Trump Präsident sei, sei das Geldhaus immer öfter durch die Demokraten unter Druck gekommen, die verschiedene Untersuchungen angestrengt hätten. Nun sei bekannt geworden, dass die Deutschen bereits seit vergangenem Jahr mit den Behörden in der Causa kooperieren würden.Seit Ende der 1990er Jahre sei die Deutsche Bank die Hausbank für die Familie des Präsidenten und seine verschiedenen Firmen. Knapp zwei Milliarden Dollar an Krediten sollten seitdem an die Trumps geflossen sein. Doch seit Trump Präsident sei, habe die Bank häufiger im Zusammenhang mit möglichen Fehltritten des Staatsoberhauptes gestanden.In der Öffentlichkeit habe sich die Deutsche Bank stets darauf berufen, dass sie aus rechtlichen Gründen keine Informationen zu Kunden herausgeben könne. Nach Berichten der "New York Times" habe das Institut aber 2019 Finanzunterlagen von Trump an den New Yorker Staatsanwalt Cyrus Vance übermittelt. Vance habe die Bank unter Strafandrohung dazu aufgefordert, so die Zeitung. Zuvor habe Vance bis zum Obersten Gerichtshof auf Herausgabe der Steuererklärung von Trump geklagt. Allerdings habe sich herausgestellt, dass die Deutsche Bank das Dokument gar nicht vorliegen gehabt habe.In den USA habe es immer wieder Ärger für die Deutsche Bank gegeben. Erst seien es hohe Milliardenstrafen wegen Vergehen zu Zeiten der Finanzkrise gewesen, dann sei die amerikanische Tochter wiederholt durch den Stresstest der FED gefallen. Seit Trumps Amtsantritt 2016 seien dann die Demokraten auch auf die Deutsche Bank geschossen, da sie gehofft hätten, über diese Verbindung an den Präsidenten selbst zu kommen.Die Aktie lege heute leicht zu, die Marke von acht Euro bleibe für die kommenden Tage in Reichweite.Wer investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 6,80 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Trader könnten auf einen Bruch des Widerstandes um acht Euro setzen. (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link