Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In Spanien drehe sich das Fusionskarussell am schnellsten. Die BBVA wolle die kleinere Banco de Sabadell übernehmen. Es wäre die zweite größere Übernahme in diesem Jahr in Spanien, nachdem bereits Bankia von Caixabank geschluckt werde. In Deutschland sei es bisher noch ruhig, doch das könnte sich 2021 ändern. Im Fokus stünden dabei Deutsche Bank und Commerzbank.Auffällig sei, dass es in letzter Zeit nur nationale Fusionen gegeben habe. Noch immer seien grenzüberschreitende Zusammenschlüsse auch in der Eurozone so komplex, dass viele Konzerne davor zurückschrecken würden. Deshalb würden v.a. nationale Übernahmen in den nächsten Jahren Fahrt aufnehmen.In Deutschland habe es zuletzt im April 2019 Gespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank über eine Fusion gegeben. Das Vorhaben sei jedoch an verschiedenen Stolpersteinen gescheitert. Mittlerweile seien einige davon aus dem Weg geräumt. Die Deutsche Bank könnte ihre Abhängigkeit vom Investmentbanking durch eine Übernahme senken und die Skaleneffekte erhöhen.Aktuell befinde sich die Notierung in der Kurslücke zwischen 9,13 und 9,40 Euro. Diese sollte schnell geschlossen werden, v.a. falls das Niveau von 9,23 Euro überschritten werde. Denn dort verlaufe der langfristiger Abwärtstrend von 2015. Wer noch nicht investiert sei, könne jetzt spekulativ einsteigen. Zweistellige Kurse der Deutsche Bank-Aktie sollten nur eine Frage der Zeit sein, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: