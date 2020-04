Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach einer spürbaren Erholung am Vortag gehöre die Aktie der Deutschen Bank am Mittwoch wieder zu den größten Verlierern im DAX. Neben dem schwachen Gesamtmarkt würden dabei auch die aktuellen Vorgaben der US-Konkurrenz belasten und die Erkenntnis, dass die Corona-Krise die erhoffte Wende auf unbestimmte Zeit verzögern könnte.Nachdem hohe Betriebskosten, extreme Niedrigzinsen und nicht zuletzt folgenschwere Rechtsverstöße die Bank vier Jahre lang in den roten Zahlen gehalten hätten, habe Vorstandschef Christian Sewing die Deutsche Bank mit einem teuren Radikalumbau zurück in die Erfolgsspur bringen wollen. Ab 2020 sollte die Bank zumindest beim Vorsteuerergebnis die Nulllinie erreichen. Und für 2022 habe sich der Vorstand eine Rendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital vorgenommen.Um das zu erreichen, würden seit Mitte 2019 weltweit schrittweise 18.000 Jobs wegfallen. Das Geschäft mit dem Aktienhandel habe die Bank eingestellt, das lange verlustreiche Investmentbanking mit seinen hochbezahlten Mitarbeitern eingedampft. Sewing wolle das Geldhaus wieder stärker auf seine klassischen Kunden wie Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne ausrichten - und die Computersysteme des Hauses auf den Stand der Zeit bringen. Noch Ende Januar habe er sich "sehr zuversichtlich gezeigt, den Umbau mit unseren Mitteln stemmen und nun wieder wachsen zu können".Doch die Corona-Krise verändere alles: Wirtschaftslage, Geschäftsaussichten und sogar den Stellenabbau. Zwar sei die Deutsche Bank besser für wirtschaftliche Turbulenzen gerüstet als vor einem Jahr, habe der Vorstand im März im Geschäftsbericht geschrieben. Allerdings sei es "noch nicht möglich, sämtliche Folgen für die Gesamtwirtschaft abzuschätzen", so Sewing. Ein anhaltender Abschwung könnte die Bank "in erheblicher Weise" negativ beeinträchtigen. Um die Belegschaft in dieser Lage nicht noch zusätzlich emotional zu belasten, wolle das Management vorerst keine weiteren Mitarbeiter mehr auf den Wegfall ihrer Jobs ansprechen.Allerdings sei noch völlig offen, wie lange die derzeitige Krise dauern werde und wie schwer sie die Kreditinstitute und speziell die Deutsche Bank treffen werde. Der derzeitige Stillstand bei vielen Kunden könnte bei der Deutschen Bank zu hohen Kreditausfällen führen. Regierungen und Notenbanken würden zwar versuchen, mit Zuschüssen und Hilfskrediten zu unterstützen. Doch nicht alle Unternehmen würden ihre bestehenden Kredite bei den Banken voll zurückzahlen können.Bei der Deutschen Bank selbst würden die Analysten für das laufende Jahr nun im Schnitt von einem bereinigten Nettoverlust von rund zwei Milliarden Euro ausgehen. Davon dürften mehr als 400 Millionen Euro im ersten Quartal angefallen sein. Für das Jahr 2021 würden Experten immer noch ein Minus im niedrigen dreistelligen Millionenbereich erwarten. Dabei würden die Analysten im Schnitt erwarten, dass die Bank in beiden Jahren knapp 1,5 Milliarden Euro für faule Kredite zurücklege.Statt der erhofften Trendwende drohe sich die Durststrecke der Deutschen Bank in den kommenden Jahren fortzusetzen. Das spiegle sich auch in der aktuellen Einschätzung der Analysten wieder: Von den 29 Experten, die die Nachrichtenagentur "Bloomberg" befragt habe, empfehle nur einer die Aktie zum Kauf. 13 Experten würden zum Halten raten, 15 zum Verkauf der Papiere. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,83 Euro würden sie die Aktie auf dem aktuellen Niveau nahezu fair bewertet sehen."Der Aktionär" bleibe bei der Deutschen Bank ebenfalls skeptisch. Auch der Blick auf das Chartbild mache derzeit wenig Hoffnung.Anleger bleiben weiterhin an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2020)