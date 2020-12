Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,593 EUR +1,38% (09.12.2020, 11:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,566 EUR +1,17% (09.12.2020, 11:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,44 USD -1,21% (08.12.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Allenfalls für Zocker sei die Wirecard-Aktie noch interessant. Ansonsten sei der Wert nach der spektakulären Insolvenz aus dem Blickfeld der Börsianer verschwunden. Die rechtliche Aufarbeitung des Skandals laufe allerdings gerade erst an. Bei der Deutschen Bank habe das jetzt Konsequenzen für den Buchhaltungschef. Mit seiner Arbeit bei der Bank habe das wiederum nichts zu tun.Andreas Loetscher lasse sein Amt als Accounting-Chef vorerst ruhen. Die Deutsche Bank bestätige mittlerweile eine entsprechende interne Ankündigung, über die die "Financial Times" heute Nacht berichtet habe. Vorübergehend werde Brigitte Bomm, die Leiterin der Steuerabteilung, Loetscher vertreten. Überraschend komme das alles jedoch nicht, da die Staatsanwaltschaft München letzte Woche gegen den Manager Ermittlungen eingeleitet habe.Dabei gehe die Staatsanwaltschaft einer Anzeige der Prüferaufsichtsbehörde Apas nach. Dabei stehe aber nicht Loetschers Arbeit bei der Deutschen Bank im Fokus, sondern bei seinem vorherigen Arbeitgeber. Loetscher sei ausgerechnet bei dem Wirtschaftsprüferunternehmen EY bis Mai 2018 beschäftigt gewesen, das Wirecard jahrelange geprüft habe. Dabei sei er bei EY für die Prüfung der Wirecard-Bilanzen verantwortlich gewesen. Die Apas sehe Hinweise auf strafrechtlich relevante Tatbestände zwischen 2015 und 2017, was die Testierung der Wirecard-Zahlenwerke angehe.Die Deutsche Bank-Aktie steige trotz der Personalie heute mit dem Gesamtmarkt, die 10-Euro-Marke bleibe weiter im Fokus. Ob sich Loetscher wirklich strafbar gemacht habe, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen. Im Fokus dürfte ab heute auch der Investorentag der Deutschen Bank stehen. Erwartet werde z.B. eine Erhöhung der Ziele im Investmentbanking. Das und weitere News könnten der Deutsche Bank-Aktie weiteren Auftrieb geben. Investiere Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: