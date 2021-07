Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,478 EUR -1,23% (13.07.2021, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,514 EUR -0,76% (13.07.2021, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,56 USD +0,08% (12.07.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den USA beginne mit den Großbanken heute am frühen Nachmittag die Berichtssaison. Den Anfang würden JPMorgan und das Investmenthaus Goldman Sachs machen. Bei Letzterem seien die Erwartungen hoch. Anleger dürften auch die Aktien der Deutschen Bank, die erst am 28. Juli ihre Bücher öffne, in den Fokus nehmen. Ein besonderes Augenmerk werde dabei einmal mehr auf der Investmentbanking-Sparte liegen. Der Chart weise in den letzten Tagen Anzeichen einer Erholung auf.Der Analystenkonsens erwarte heute für Goldman Sachs einen satten Anstieg des EPS von 57,2 Prozent auf 9,84 Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz dürfte aber um 8,5 Prozent auf 12,2 Mrd. Dollar gesunken sein. Die Zahlen von Goldman seien vor allem daher für die Deutsche Bank interessant, da 2020 fast der komplette Gewinn durch das Investmentbanking erwirtschaftet worden sei. Goldman gelte an der Wall Street als letzte verbleibende Institution, die fast ausschließlich in diesem Geschäftszweig aktiv sei.Für die Deutsche Bank würden die vom Konzern selbst befragten Experten in Q2 mit einem Gewinn vor Steuern von 821 Mio. Euro rechnen. Unter dem Strich sollten 534 Mio. bei dem Geldhaus verbleiben. Der Umsatz solle sich auf 6,05 Mrd. Euro belaufen, was rund fünf Prozent weniger als vor einem Jahr wäre. Dabei solle im Handel mit Anlehen, Währungen und Rohstoffen ein Umsatz von 1,76 Mrd. Euro eingefahren werden, das wären 16 Prozent weniger als vor einem Jahr (2,05 Mrd. Euro). Das zeige, dass der Markt eine leichte Abschwächung der Handelsaktivitäten und Emissionstätigkeit mittlerweile einpreise. Die Ausnahmesituation von 2020 lasse sich nicht wiederholen.Im frühen Handel pendle der Kurs heute um die 10,60-Euro-Marke und hätte damit die Kurslücke, die bei 10,16 Euro beginne, geschlossen. Charttechnisch sei das ein positives Signal und könnte Rückenwind für den Angriff auf den Abwärtstrend um 10,80 Euro geben. Bevor diese Marke fällt, warten Neueinsteiger aber ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: