Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Was für ein Tag für die Deutsche Bank-Aktie. Die Prognosen des Konsens seien klar übertroffen worden, das Finanzinstitut zeige zum wiederholten Mal einen Gewinn, aber der Kurs rausche in die Tiefe. Am Ende des Handelstages schließe die Notierung fast sieben Prozent tiefer, die Marke von 11,00 Euro komme gefährlich nahe. Mittlerweile hätten sich erste Analysten gemeldet.Die DZ BANK habe den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Bank nach Quartalszahlen von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Das Kredithaus habe einmal mehr die Markterwartungen übertroffen, so Analyst Timo Dums. Er erachte nunmehr einen hohen Anteil der Investmentbank-Erträge als wiederkehrend. Für eine Neubewertung der Aktie bleibe die Kostendisziplin und nachhaltige Steigerung der Privat- und Firmenkunden-Erträge oberstes Gebot.Auch die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das Finanzhaus habe beim Vorsteuergewinn positiv überrascht und den positiven Ausblick bezüglich der Eigenkapitalrentabilität bestätigt, so Analyst Daniele Brupbacher in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich der Entwicklung der Risikokosten in diesem Jahr sei die Deutsche Bank nun sogar noch zuversichtlicher als zuvor.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe seine Erwartungen an den bereinigten Vorsteuergewinn um 18 Prozent übertroffen, habe Analyst Kian Abouhossein geschrieben. Er habe daher seine Prognose für den diesjährigen bereinigten Gewinn je Aktie um sechs Prozent nach oben angepasst. Für die beiden Folgejahre seien seine Schätzungen aber in geringerem Ausmaß gestiegen.Die Papiere der Deutschen Bank seien gestern nach Zahlen abverkauft worden. Neben Gewinnmitnahmen würden sich Anleger und Experten Sorgen um die langfristigen Ziele machen. Helfen könnten steigende Zinsen und weiteres Sparen. Die Aktie sei nun mit einem 2022er KGV von acht noch günstiger als vor dem Kursrutsch.Allerdings sollten alle, die nicht investiert sind, abwarten, ob sich die Notierung wieder fängt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten den Stopp bei 9,00 Euro beachten, heute könnte die Aktie die Marke von 11,00 Euro ansteuern. Danach komme die 50-Tage-Linie bei 10,94 Euro in den Fokus. (Analyse vom 28.10.2021)Mit Material von dpa-AFX