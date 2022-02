Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Auch in der neuen Woche würden Anleger gebannt auf die Deutsche Bank-Aktie blicken. Der Chart stehe kurz vor dem Erreichen eines neuen Etappenziels und das Sentiment bleibe positiv. Allerdings sei der Kursanstieg in den letzten Wochen rasant gewesen und Anleger würden sich fragen, wie lange das noch gut gehen könne.Die anstehende Zinswende in den USA und positive Andeutungen von der EZB zu höheren Zinsen und Inflation: Für Bankaktien stimme das Umfeld 2022. Das lasse sich auch deutlich an den Kursen ablesen. Während der DAX seit Jahresbeginn rund 5% verloren habe, stehe die Deutsche Bank-Aktie mit 23% im Plus.Das Kursziel der Analysten, das im Schnitt bei 13,33 Euro liege, sei nun erreicht. Allerdings seien viele Experten seit Beginn der Sanierung den steigenden Kursen mit der Anapassung ihrer Ziele oft hinterhergelaufen. Aktuell würden immer noch sieben zum Kauf raten, acht würden stattdessen verkaufen. Die restlichen zwölf Analysten würden raten, dabeizubleiben.Nach 2021 könnte 2022 ein weiteres Top-Jahr für europäische Bankaktien werden. Noch seien nicht alle positiven Effekte der Sanierung eingetreten, doch die Deutschen Bank-Aktie sei mit einem KGV von rund 9 noch immer etwas günstiger als der Gesamtsektor mit 10. Die Fantasie steigender Zinsen sollte der Privatkundensparte nun endlich Auftrieb verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: