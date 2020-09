Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,901 EUR -1,10% (23.09.2020, 20:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,05 USD -1,11% (23.09.2020, 20:34)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus müsse laut einem aktuellen Urteil nicht für Steuerschulden aus Cum-Ex-Geschäften der Hamburger Privatbank M.M.Warburg mithaften. Das habe das Landgericht Frankfurt am Mittwoch entschieden und eine entsprechende Klage abgewiesen. Eine gute Nachricht für die Großbank, schließlich gehe es im viel Geld - Steuerschulden i.H.v. 167 Mio. Euro aus Geschäften in den Jahren 2007 bis 2011.Auch wenn der Rechtsstreit wohl in eine weitere Runde gehen werde, sei das heutige Urteil für die Deutsche Bank ein wichtiger Etappensieg. Investierte Anleger sollten dabei bleiben und den Stopp bei 6,80 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,956 EUR +0,32% (23.09.2020, 17:35)