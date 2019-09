XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank plane erneut Wertpapiere in die interne Bad Bank auszulagern. Dabei solle es sich vor allem um langlaufende verlustbringende Derivate handeln. Insidern zufolge könnten Milliarden an die Credit Release Unit fließen. Vorausgesetzt, es würden Käufer gefunden.Die Meldung der Nachrichtenagentur Reuters sei vom Sprecher der Deutschen Bank bislang nicht bestätigt worden. Ein sukzessiver Verkauf der toxischen Wertpapiere könne im Idealfall Kapital freisetzen und die Kapitalquote der angeschlagenen Bank verbessern. Da das Zeitziel bis 2022 eng gesteckt sei, dürfte die Bank aber einige Risikopositionen nur mit Abschlägen loswerden - das würde bilanzschmälernd wirken.Die Aktie zähle zu den heutigen Tagesgewinnern. Bereits seit zwei Wochen halte sich der Kurs über der 200-Tage-Linie, die bei 7,17 Euro verlaufe. Knüpfe die Deutsche Bank an den Aufwärtstrend an, sei das nächste Kursziel das Jahreshoch bei 8,17 Euro. Gelinge dies nicht, drohe Gefahr an der 7,30-Euro-Marke.Kurzfristig können Trader von der Einführung des Staffelzinssystems profitieren, so Alicia Höfler von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: