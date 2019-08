Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,531 EUR -2,81% (12.08.2019, 10:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,53 USD -1,70% (09.08.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Rund 70% habe die Deutsche Bank-Aktie in den vergangenen fünf Jahren an Wert verloren und erst Anfang Juni bei 5,80 Euro ihren bisherigen Tiefststand erreicht. Dass es von dort aus nun endlich wieder aufwärts gehe, würden allerdings nicht nur die Analysten bezweifeln. Auch immer mehr Shortseller würden sich in Position bringen."Der Aktionär" sehe angesichts des kostspieligen Konzernumbaus und des schwierigen Branchenumfelds ebenfalls weiteres Abwärtspotenzial bei der Deutschen Bank und rate weiterhin vom Kauf der Aktie ab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,577 Euro -1,26% (12.08.2019, 09:55)