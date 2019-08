Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,393 EUR -1,25% (23.08.2019, 15:17)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,17 USD +2,28% (23.08.2019, 0:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vieles spreche für eine Fortsetzung des Abwärtstrends der Deutsche Bank-Aktie. Die Konjunkturabkühlung dürfte das Frankfurter Geldhaus, das sich vermehrt auf Firmenkunden konzentrieren wolle, besonders stark treffen. Außerdem würden Experten mit einer Zinsabsenkung von -0,4 auf -0,5% auf Notenbankeinlagen rechnen. Das komme einer Besteuerung der Einlagen gleich und würde die wirtschaftliche Misslage verstärken.Charttechnisch ändere sich derweil nicht viel. Die Deutsche Bank-Aktie notiere weiter unter der 50-Tage-Linie, die bei 7,65 Euro verlaufe. Der Abstand zur 200-Tage-Linie bei 7,32 Euro betrage sogar noch knapp 15%.Die Deutsche Bank habe mit vielen Problemen zu kämpfen. "Der Aktionär" rate weiter, an der Seitenlinie zu warten, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,406 EUR -1,00% (23.08.2019, 15:01)