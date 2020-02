Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,382 EUR -0,54% (07.02.2020, 11:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,37 USD +13,38% (06.02.2020, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Was für eine Woche für Deutsche-Bank-Aktionäre. Die Zahlen zum vergangenen Jahr habe der Markt mehr als positiv aufgenommen und das Management sehe sich sehr optimistisch für den weiteren Konzernumbau. Gestern dann ein weiterer Vertrauensbeweis für CEO Sewing: Die namhafte Capital Group steige ein.Ob es operativ laufen könne bei der Deutschen Bank sei noch unklar. Durch die starke Eigenkapitalbasis sei jedoch die Gefahr einer Kapitalerhöhung für die Märkte gebannt. Laut Unternehmen müssten bis Ende 2022 noch rund 2 Mrd. Euro Restrukturierungskosten für den Umbau aufgewendet werden. Sewing könne diese klug auf den Zeitraum aufteilen und so die Gewinnentwicklung positiv beeinflussen.Charttechnisch habe die Deutsche Bank-Aktie einige Hürden aus dem Weg geräumt. Als nächstes stehe der Widerstand bei 9,89 Euro an. Die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro rückt ebenfalls in greifbare Nähe. Als Unterstützung sollte das Ausbruchsniveau um 8,30 Euro dienen.