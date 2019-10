XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe im Juli diesen Jahres das größte Umbauprogramm der letzten Jahre bekannt gegeben. Weltweit würden 18.000 Stellen wegfallen, die Investmentbank werde zurechtgestutzt. Dabei ziehe die Bank sich auch aus dem Zertifikategeschäft zurück. Potenzielle Käufer würden sich schon warm laufen.Nach Informationen der "Börsen-Zeitung" gelte BNP Paribas dabei als Favorit. Die Franzosen hätten bereits das Geschäfts mit Hedgefonds und den elektronischen Aktienhandel von der Deutschen Bank gekauft. HSBC Deutschland liebäugle nach Aussage von Chefin Carola von Schmettow ebenfalls mit dem Geschäft. Als Interessent gelte auch die Société Générale, die allerdings gerade das von der Commerzbank erworbene Zertifikategeschäft integriere.Durch einen Verkauf könne die Deutsche Bank die Zahl der Stellen im Investmentbanking weiter abbauen und Abfindungen sparen. Nach Analystenschätzungen sei das Zertifikategeschäft 400 bis 500 Millionen Euro wert. Allerdings würden die Käufer hier am längeren Hebel sitzen, denn die Deutsche Bank habe in den letzten Jahren deutlich an Marktanteil verloren. 2014 habe das Geldhaus noch mit 18,1 Prozent geführt. Mittlerweile komme man nur noch auf 7,5 Prozent im deutschen Markt für Privatkunden und somit auf Platz 5. Die neue Nummer 1 sei die Deka.Allenfalls Trader sollten kurzfristig auf die Aktie setzen. Langfristig orientierte Anleger sollten nicht investieren, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: