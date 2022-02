Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bisher sei 2022 für die Deutschen Bank-Aktie sehr gut gelaufen. Neben dem alles bestimmenden Thema Zinswende beschäftige die Märkte seit Wochen aber auch der Konflikt um die Ukraine. Finanzinstitute seien dabei besonders im Fokus. Für die Deutsche Bank-Aktie bedeute das eine höhere Volatilität.Bei der Deutschen Bank laufe die Ergebniswende und in diesem Jahr solle der Umbau abgeschlossen werden. Kurzfristig könnte jetzt allerdings der Ukraine-Konflikt auf die Stimmung drücken. Am Freitag sei es für die Deutsche Bank-Aktie bereits mehr als 3% nach unten gegangen. Zwar dürfte der Krisenherd auf die Ukraine und Russland begrenzt bleiben, wo eigentlich die südeuropäischen Wettbewerber viel stärker exponiert wären. Anlegern werde das in einer ersten Konsequenz jedoch egal sein.Greife Russland die Ukraine an, könnte es sofort zu starken Kursabschlägen kommen. Das übergeordnete Branchenthema für Banken dürfte 2022 die Zinswende bleiben. Rücksetzer seien bei der Deutschen Bank nach der Rally der letzten Wochen ohnehin zu erwarten. Eine Unterstützung liege bei 12,60 Euro auf Höhe mehrerer Verlaufshochs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: