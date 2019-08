Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

WKN Deutsche Bank-Aktie:

Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Im Rahmen des aktuellen Konzernumbaus prüfe die Deutsche Bank auch ihre Struktur und Organisation. Im Gespräch sei dabei die Wiedereingliederung des bisher eigenständigen deutschen Privatkundengeschäfts in die Muttergesellschaft . Laut "Handelsblatt" hätten mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen gesagt, dass das die Chance böte, die Sparte effizienter und weniger komplex aufzustellen. Von der Deutschen Bank habe es dazu keinen Kommentar gegeben.Schon länger gebe es Gedankenspiele über die richtige Struktur im Privatkundengeschäft bei der Deutschen Bank. Doch auch die Aufsicht rede bei der richtigen Organisationsstruktur mit. Die separate Rechtseinheit der deutschen Gesellschaft habe bisher als Schutzschild des deutschen Privatkundengeschäftes vor den Risiken aus der Investmentbanking-Sparte gedient. Allerdings schrumpfe die Deutsche Bank im Rahmen des Umbaus gerade diesen Bereich.Deshalb würden einige Manager erwarten, dass die Aufsicht nichts gegen die geplanten Umbauarbeiten habe. Zwar liege der Fokus dessen auf dem Investmentbanking, aber auch die Privatkundensparte müsse deutlich effizienter werden. Zuletzt sei, die Restrukturierungskosten herausgerechnet, eine Rendite von 7% erzielt worden. Bis 2022 sollten es 12% sein. Das sei ambitioniert. Ob es zu schaffen sei, müsse sich zeigen."Der Aktionär" verharre bei der Deutsche Bank-Aktie weiter an der Seitenlinie, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2019)