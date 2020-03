Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank befinde sich vorbörslich bereits wieder im freien Fall. Die überraschende Zinssenkung der FED um ein Prozent setze den Banken zu. Deutsche Bank-CEO Christian Sewing habe sich am Wochenende in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" dagegen noch kämpferisch gezeigt.In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" habe Sewing einem Vergleich mit der Finanzkrise 2008 widersprochen: "Die Krise von 2008 hatte ihren Ursprung im Finanzsystem, unter anderem weil Banken ihre Risiken nicht mehr unter Kontrolle hatten, und griff von dort auf die Gesamtwirtschaft über. Diesmal ist es umgekehrt und wir können Teil der Lösung sein." Die hauseigenen Volkswirte hätten nur mit einem vorübergehenden Einbruch gerechnet, ab dem vierten Quartal sollte es eine Erholung der Weltwirtschaft geben.Die Deutsche Bank selbst sehe er für die aktuelle Situation gut gerüstet. "Wir haben eine Eigenkapitalquote von mehr als 13 Prozent, haben 200 Milliarden Euro Liquidität, haben ein sauberes Kreditbuch und sind gut ins Jahr gestartet." Strukturell werfe die Coronakrise die Bank nicht zurück. "Wir haben die richtige Strategie", so Sewing.