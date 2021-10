Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nachdem der Finanztitel am Mittwoch gegen den Marktrend um mehr als vier Prozent nach unten gepurzelt sei, habe es am gestrigen Handelstag bereits eine leichte Erholung gegeben. Aktuell sei die Deutsche Bank-Aktie mit einem ordentlichen Aufschlag der Top-Gewinner im DAX. Mehre Gründe dürften dafür ursächlich sein.Die US-Konkurrenten Morgan Stanley und JP Morgan hätten es jüngst eindrucksvoll gezeigt: Die Gewinne im Investment-Banking würden förmlich sprudeln und seien besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Das nähre die Hoffnung, dass auch die Deutsche Bank im Rahmen ihrer Q3-Zahlen am 27. Oktober in diesem Geschäftsfeld eine Überraschung für die Anleger parat habe.Zudem spiele auch den europäischen Banken eine "Versteilerung" der Zinskurve in die Karten. Hintergrund: Je größer die Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Zinsen, desto höher falle die Marge für das Kreditgeschäft der Banken aus. Beim deutschen Branchenprimus würde konkret eine Erhöhung des Zinsniveau um ein Prozent eine Verbesserung der Zins-Erträge nach einem Jahr um 800 Millionen Euro nach sich ziehen.Die Deutsche Bank-Aktie gewinne am Freitag mehr als drei Prozent und notiere bei 11,42 Euro.Kurzum: Engagierte Anleger bleiben in jedem Fall dabei und setzen auf eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie laute 15,00 Euro. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link