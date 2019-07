XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der radikale Konzernumbau habe die Deutsche Bank im zweiten Quartal dieses Jahres tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stehe ein Nettoverlust von 3,1 Mrd. Euro zu Buche. Das seien 300 Mio. Euro mehr als das Frankfurter Kreditinstitut im Rahmen der Umbaupläne Anfang Juli in Aussicht gestellt habe.Konzernchef Christian Sewing wolle mit einer grundlegenden Neuausrichtung die Dauerkrise des Finanzinstituts beenden. Die Zahl der Vollzeitstellen solle bis Ende 2022 um rund 18.000 auf weltweit 74.000 gesenkt werden. Das Investmentbanking, das der Bank milliardenschwere Strafen eingebrockt habe, werde kräftig gestutzt. Die Kosten für den Umbau i.H.v. rund 7,4 Mrd. Euro wolle die Deutsche Bank aus eigener Kraft stemmen. Das drücke die Bank tief in die roten Zahlen.Sewing stehe vor einer Mammutaufgabe, die Deutsche Bank wieder auf Vordermann zu bringen. Ob das mit einer massiven Neuausrichtung des Kreditinstituts gelinge, bleibe abzuwarten. Ohnehin leide die Deutsche Bank unter der anhaltenden Niedrigzinsphase. "Der Aktionär" rate weiter, die Finger von der Deutsche Bank-Aktie zu lassen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,881 EUR -3,45% (24.07.2019, 08:49)