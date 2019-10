Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,845 EUR -0,52% (01.10.2019, 15:58)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,45 USD -0,67% (01.10.2019, 15:43)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.10.2019/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Tarifrunde Postbank - ver.di prüft neues Arbeitgeber-Angebot - Warnstreiks werden fortopsel - AktiennewsIm Tarifkonflikt zwischen der Postbank und der ver.di hat die Arbeitgeberseite ein neues Angebot vorgelegt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dazu erklärt ver.di-Verhandlungsführer Jan Duscheck:"Das nachgebesserte Angebot zeigt, dass die Warnstreiks wirken. Aber die Positionen liegen immer noch sehr weit auseinander. Im Durchschnitt der Laufzeit bietet die Arbeitgeberseite nun 1,7 Prozent. Das ist immer noch sehr weit von unserer Forderung von 7 Prozent entfernt. Es ist völ-lig unklar, ob dazwischen ein Kompromiss gefunden werden kann. Wir werden jetzt darüber beraten, ob wir anhand dieses Angebotes trotzdem zurück an den Verhandlungstisch gehen können. Die Streiks gehen diese Woche in jedem Fall weiter!"XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,837 EUR -0,49% (01.10.2019, 15:43)