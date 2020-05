Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Jahr 2022 gehe der umstrittene Aufsichtsratschef des Bankenkonzerns Paul Achleitner. Seit Monaten laufe hinter den Kulissen die Suche nach einem Nachfolger. Der schien nun gefunden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Doch bei der gestrigen Hauptversammlung der Deutschen Börse winke er ab und erkläre, dass er "derzeit" nicht zur Verfügung stehe.Theodor Weimer solle heute in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt werden. Nach Spekulationen hätte er dann in zwei Jahren den Aufsichtsratschef Achleitner ablösen sollen. Doch Weimer habe gestern erklärt, dass er derzeit plane, seinen Vertrag als CEO der Deutschen Börse bis zum Ende der regulären Vertragslaufzeit erfüllen zu wollen. Das wäre dann 2024. Die Arbeit bei der Börse bereite ihm große Freude.Kategorisch ausschließen wollen habe Weimer einen vorzeitigen Abschied jedoch auch nicht. "Ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass die Ausübung des Amtes nicht nur von mir, sondern auch von anderen Faktoren abhängt, wie Erfolg, einem glücklichen Händchen, der Zustimmung zu meiner Arbeit und dergleichen mehr."Für den DAX-Konzern falle somit vorerst ein sehr qualifizierter Anwärter für das höchste Amt weg. Die Suche fange nun wieder von vorne an. Gelinge es dem Geldhaus schnell einen geeigneten anderen Kandidaten zu präsentieren, dann würde das wieder zur Beruhigung der Marktteilnehmer beitragen. Denn am Ende gehe es im Banking immer um Vertrauen.Abzuwarten bleibt, ob die Deutsche Bank-Aktie an die Gewinne der vergangenen Tage anknüpfen kann, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link