Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seit dem Start der großangelegten Restrukturierung im Sommer sei Christian Sewing nicht nur Vorstandschef der Deutschen Bank, sondern verantworte auch die Investmentbank. Das gefalle nicht allen.Einige Großinvestoren seien mit der Aufteilung nicht glücklich und hätten die Aufgabenvielfalt des Vorstandschefs kritisiert, habe die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf mehrere Insider gemeldet. Ungeachtet der Kritik wolle die Deutsche Bank jedoch an dieser Aufgabenverteilung festhalten.Einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge störe sich auch die Europäische Zentralbank (EZB) als eine der zuständigen Aufsichtsbehörde an Sewings Doppelrolle und verlange eine Trennung der Bereiche innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre. Grund dafür sei ein Interessenskonflikt, den die FT unter Berufung auf Insider folgendermaßen erkläre: Während der Vorstandschef in Sachen Risikobereitschaft mit Umsicht agieren sollte, sei der Chef des Investmentbankings per Definition ein Verursacher von Risiken.Eine EZB-Sprecherin habe den FT-Artikel am Montag jedoch umgehend zurückgewiesen: "Die Geschichte stimmt nicht." Man habe mit der Deutschen Bank nicht über das Thema gesprochen.So oder so: Der riesige Umbau der Deutschen Bank habe längst auch das Top-Management erreicht. Am Freitag habe die Deutsche Bank ein neues Vorstandsressort für Transformation und Umbau geschaffen. Unter der Leitung des bisherigen Chefs der Vermögensverwaltung, Fabrizio Campelli, sollten dort alle Aufgaben rund um den Konzernumbau gebündelt werden.Zudem werde Michael Ilgner, aktuell Vorsitzender der Deutschen Sporthilfe, zum 1. März 2020 als neuer Personalchef zur Deutschen Bank wechseln. CEO Sewing und sein Vize Karl von Rohr sollten dadurch wieder mehr Zeit bekommen, um sich auf die strategische Entwicklung des Unternehmens zu konzentrieren.Ungeachtet der Personaldiskussionen könne die Deutsche-Bank-Aktie am Dienstag an ihren Vortagesgewinn anknüpfen und führe den DAX am Vormittag mit einem Plus von rund zwei Prozent an.Kurzfristig könnten Trader auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen. Da der laufende Konzernumbau jedoch mit schwer kalkulierbaren Kosten und Risiken verbunden ist, sollten langfristig orientierte Anleger aber weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2019)