Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Einer der überschaubaren Erfolge der Deutschen Bank in den letzten Jahr sei die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten gewesen. Doch nach wie vor habe es Probleme mit der Compliance und Regulierungsfragen gegeben. Auch in Zeiten der Corona-Krise sei das kein unwichtiges Thema. Doch nun gehe womöglich der Chefjustiziar.Das "Manager Magazin" wolle aus Finanzkreisen erfahren haben, dass Chefjustiziar Florian Drinhausen kurz vor dem Absprung stehe. Drinhausen sei 2014 zur Deutschen Bank gekommen und vor knapp zwei Jahren zum Leiter der Rechtsabteilung befördert worden. Nach Informationen des Magazins gebe es Unstimmigkeiten zwischen Drinhausen und Rechtsvorstand Stefan Simon. Drinhausens Herangehensweise an die Aufarbeitung alter Rechtsfälle gelte als eher hartleibig und wenig entgegenkommend. Simon bevorzuge eine andere Strategie, heiße es.Drinhausen solle beispielsweise Ende 2018, als Staatsanwälte bei der Deutschen Bank wegen des Verdachts auf Geldwäsche angerückt seien, die Ermittler recht lautstark angegangen haben. Solche Gefühlsausbrüche seien nicht hilfreich, habe schon damals aus dem Vorstand der Bank verlautet. Auf Drinhausens Rat hin solle der damalige Rechtsvorstand Karl von Rohr auch bei der Hauptversammlung 2019 die Razzia der Staatsanwälte erneut kritisiert haben. Auch das sei keine konstruktive Art und Weise im Umgang mit den Ermittlern, die man eigentlich inzwischen vermeiden wolle, habe eine mit dem Thema vertraute Person gesagt.Die Deutsche Bank werde von Corona mitten in der größten Restrukturierung der letzten Jahrzehnte getroffen. Wahrscheinlich müsse CEO Sewing bei der Präsentation der Q1-Zahlen am kommenden Mittwoch, 29. April, die Prognose für 2020 kassieren. Personalprobleme auf Führungsebene könne die Bank jetzt gar nicht brauchen. Geschlossenes Auftreten ist Angesagt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: