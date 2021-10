NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,28 USD +2,79% (15.10.2021, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Startschuss für neuen Aufwärtsimpuls? AktiennewsDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) steigt am Montag um 1,88% auf 11,62 Euro und steht kurz vor einem Test des Vorwochenhochs, das am vergangenen Montagmorgen bei 11,66 Euro erreicht wurde, so die Experten von XTB.Vom 4. Juni bis zum 16. Juli sei der Kurs zwischenzeitlich um mehr als 20% gefallen, doch das Tief bei 9,70 Euro, mit dem Ende April der übergeordnete Impuls begonnen habe, sei nicht durchbrochen worden, sodass ein Abwärtstrend habe verhindert werden können. Um den langfristigen Aufwärtstrend zu bestätigen, müsste die Aktie das Jahreshoch bei 12,54 Euro überwinden - der Abstand betrage derzeit 8%. Im Falle einer korrektiven Bewegung könnten das Ausbruchsniveau bei 11,29 Euro, das 50% Retracement und der Bereich bei 10,90 Euro als Unterstützungen dienen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:11,508 EUR +0,68% (18.10.2021, 12:18)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,514 EUR +0,89% (18.10.2021, 12:03)