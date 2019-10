Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe gestern seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Die Deutsche Bank habe in diesem Zeitraum einen Verlust von 832 Mio. Euro nach Steuern eingefahren. Begründet worden sei das v.a. mit hohen Kosten wegen des Konzernumbaus. Im Kerngeschäft habe die Deutsche Bank einen Überschuss von 353 Mio. Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr sei aber der Gewinn in allen Sparten gesunken. Am deutlichsten sei das Ergebnis vor Steuern in der Investmentbank eingebrochen.Deutsche Bank-Aktie sei nach Zahlen unter die 200-Tage-Linie bei 7,08 Euro gefallen und habe auch noch die 50- und 100-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Damit sei ein starkes charttechnisches Verkaufssignal generiert worden. Die Entscheidung des "Aktionärs", vor den Zahlen die Füße still zu halten gewesen sei, goldrichtig gewesen. Es gelte allerdings weiterhin, dass die Entwicklung bei der Deutschen Bank nicht absehbar sei. Für das Gesamtjahr würden Analysten mit einem Verlust von 4,3 Mrd. Euro rechnen nach 3,78 Mrd. Euro in den ersten neun Monaten. Erst im kommenden Jahr werde sich zeigen, wie weit die Deutsche Bank bei der Restrukturierung sei und ob es einen Lichtstreif am Horizont gebe oder nicht, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,511 EUR -1,99% (31.10.2019, 11:36)