Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am Dienstag habe die Deutsche Bank zum Investorentag eingeladen. CEO Christian Sewing habe die neue Strategie des Konzerns vor Investoren und Analysten näher erläutern und die gemachten Fortschritte darlegen wollen. Ein Blick auf den Aktienkurs zeige: Die Skepsis überwiege weiterhin.Denn die Notierung habe sich nahezu nicht verändert. Zahlreiche Analysten hätten sich seitdem mit neuen Studien geäußert. Die Einschätzungen würden von neutral bis negativ reichen. Nur noch ein Experte der 30 Banker, die die Aktie laut Bloomberg bewerten würden, empfehle einen Kauf. Die britische Investmentbank Barclays beispielsweise habe die Aktie auf "underweight" mit einem Kursziel von 5,00 Euro belassen. Die Präsentation habe wenig Aufschlussreiches für die Entwicklung im Schlussquartal enthalten, habe Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. An ihren Zielen insgesamt habe die Bank aber nichts geändert.Die DZ BANK habe die Einstufung für Deutsche Bank auf "halten" mit einem fairen Wert von 6,90 Euro belassen. Analyst Markus Mischker halte laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie das vom Management postulierte Ertragsziel für zu ambitioniert. Er rechne hier mit weiteren Revisionen des Geldhauses. Genau das würden zahlreiche Experten auch für weitere Ziele erwarten. Die Eigenkapitalrendite solle beispielsweise auf acht Prozent steigen. Zuletzt habe der Konzern das allerdings 2011 mit 8,1 Prozent erreicht. Seitdem habe die höchste Rendite bei 2,7 Prozent gelegen.Sowohl die Analysten der UBS als auch die von J.P. Morgan würden daher eine Eigenkapitalrendite von fünf Prozent statt acht erwarten. Beide würden die Aktie mit "neutral" bewerten, wobei J.P. Morgan ein Kursziel von 6,00 Euro ausgebe und die UBS von 6,54 Euro.Allerdings dürfte Sewing den Großteil der Restrukturierung noch vor sich haben. Ob sie gelinge, hänge auch von Umweltfaktoren wie der EZB-Politik ab. Bis 2022 könne hier noch viel passieren.Fabian Strebin von "Der Aktionär" bleibt bei seiner Meinung: Die Deutsche Bank-Aktie ist derzeit kein Kauf. (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link