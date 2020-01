Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die US-Großbanken hätten in der vergangenen Woche starke Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 vorgelegt. Für den Platzhirsch JPMorgan sei es sogar das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte gewesen. Eigentlich positive Vorgaben für die Deutsche Bank, die am 30. Januar ihre Bücher öffne. Analysten seien allerdings skeptisch.Auch "Der Aktionär" sei auf lange Sicht skeptisch. Zumindest werde sich bei den Zahlen zum vierten Quartal eine erste Richtung zeigen, ob der Vorstand weiter auf Kurs beim Umbau sei. Es sei das erste Quartal, in dem sich die Änderungen auswirken sollten. Für das Gesamtjahr 2019 werde laut Konsens ein Verlust von 2,6 Mrd. Euro erwartet. Derzeit sollten Anleger die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,511 EUR +1,17% (21.01.2020, 13:11)