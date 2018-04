XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,068 EUR +3,27% (24.04.2018, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,07 EUR +3,39% (24.04.2018, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,25 USD -0,07% (23.04.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.04.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Sal. Oppenheim ist ab Sommer Geschichte - AktiennewsNach 229 Jahren ist demnächst Schluss: Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wird die 1789 gegründete Privatbank Sal. Oppenheim in den Sommermonaten endgültig in den Konzern integriert haben, so die Experten von "FONDS professionell".Im Sommer sei die ehemals stolze Privatbank Sal. Oppenheim endgültig ein Fall für die Geschichtsbücher. Spätestens dann möchte die Deutsche Bank ihre Tochter vollkommen integriert haben. Offen sei aber noch, was aus dem Kölner Oppenheim-Stammsitz werde, wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichte. Die Immobilie im Bankenviertel der Rheinmetropole befinde sich im Besitz der Deutschen Bank. Diese wiederum habe ihren regionalen Sitz direkt gegenüber nur angemietet.Die Entscheidung, die 1789 ins Leben gerufene, traditionsreiche Marke zu beerdigen, habe die Deutsche Bank vergangenen Oktober gefällt. Als Begründung habe sie angegeben, dass die Ertragssituation ihr keine andere Wahl mehr lasse. Immerhin habe die Marke damit noch ein knappes Jahrzehnt nach dem Notverkauf im Jahre 2009 an die Deutsche Bank überdauert.Geschäft laufen in Köln und UmgebungDas Geschäftsvolumen habe sich in Köln und dem direkten Umland 2017 auf 13,7 Milliarden Euro belaufen. Das entspreche laut der Zeitung einem Plus von zwölf Prozent. In der gesamten Region West, die von Aachen über Köln und Bonn bis ins Sauerland und nach Wuppertal reiche, habe sich das Volumen um acht Prozent auf 31,3 Milliarden Euro erhöht. Boden gut gemacht habe die Bank auch bei vermögenden Privatkunden: Viele, die 2016 Geld abgezogen hätten, seien zurückgekehrt, wie der Anzeiger schreibe.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: