Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus habe sich planmäßig aus seinem Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Portugal zurückgezogen. Der Käufer sei die spanische Regionalbank Abanca. Drei Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen, eine Milliarde Einlagen und drei Milliarden Kredite seien somit an Anbanca übergegangen. Zudem übernehme die Bank 330 Vollzeitstellen. Der Verkaufspreis sei nicht bekannt. Die Unternhemns- und Investmentbank bleibe aber vor Ort aktiv.Zum Kerngeschäft würden weiterhin das Privat- und Firmenkundengeschäft in Belgien, Italien, Spanien und Indien, sowie der Heimatmarkt Deutschland gehören. In diesen Märkten wolle der DAX-Konzern auch künftig aktiv bleiben.Der große Wurf sei der Rückzug aus Portugal nicht. Er sei bereits vor der jüngsten Krise geplant worden. Wichtig sei jetzt, dass Sewing bald die angekündigten Einschnitte im Investmentbanking, z.B. im Aktien- und Anleihehandel durchsetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: