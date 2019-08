Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,988 EUR -1,51% (02.08.2019, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,008 EUR +1,88% (02.08.2019, 15:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,74 USD +1,71% (02.08.2019, 15:45)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der geplante Konzernumbau habe bei Anlegern und Analysten bislang ein geteiltes Echo hervorgerufen. Nun gehe Aufsichtsratschef Paul Achleitner mit gutem Beispiel voran und habe Deutsche Bank-Aktien im Wert von fast einer Millionen Euro gekauft. Damit stärke er auch Vorstandschef Christian Sewing den Rücken.Der Insider-Kauf - noch dazu zum jetzigen Zeitpunkt - lasse sich durchaus als weiterer Vertrauensbeweis für die ambitionierten Umbaupläne von Vorstandschef Christian Sewing interpretieren.Angesichts äußerst schwacher Zustimmungswerte bei der Hauptversammlung habe Achleitner bereits Ende Mai seinen Widerstand gegen eine großangelegte Umstrukturierung samt Einschnitten im Investmentbanking aufgegeben und erklärt: "Wir müssen noch schneller und radikaler umbauen."Anfang Juli habe das Geldhaus schließlich konkrete Pläne für eine umfassende Restrukturierung bekannt gegeben, die bis Ende 2022 rund 7,4 Milliarden Euro verschlingen solle. Bereits in Q2 hätten die Maßnahmen der Deutschen Bank einen Milliardenverlust eingebrockt.Bislang wollen die Aktionäre dem Beispiel des Top-Managements aber noch nicht so recht folgen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Zum Ausklang einer durchwachsenen Woche notiere der DAX-Titel am Freitagnachmittag rund eineinhalb Prozent schwächer im Bereich der 7-Euro-Marke. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link