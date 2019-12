Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikoles Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank stecke mitten im größten Umbau der Unternehmensgeschichte. Im Zuge dessen solle nicht nur beim Personal der Rotstift angesetzt werden, sondern offenbar auch bei der Zahl der Filialen. Wie das "Manager Magazin" am Mittwoch ohne Nennung genauerer Quellen berichte, erwäge die Deutsche Bank die Schließung von 200 bis 300 Filialen. Betroffen seien eigene Filialen und die der Tochter Postbank gleichermaßen, heiße es in dem Bericht. Gemeinsam mit der Postbank betreibe die Deutsche Bank derzeit rund 1.300 Filialen.Dem Konzernumbau der Deutschen Bank sollten bis 2022 bis zu 18.000 Arbeitsplätze und ganze Geschäftszweige zum Opfer fallen. Beim Investorentag in der Vorwoche habe Vorstandschef Christian Sewing die Pläne noch einmal konkretisiert. Wegen hoher Umsetzungsrisiken und unklarer Erfolgsaussichten bleibe "Der Aktionär" allerdings bei seiner skeptischen Haltung zur Deutsche Bank-Aktie, so Nikoles Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,994 EUR +0,07% (18.12.2019, 16:25)