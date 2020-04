Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,95 EUR -1,00% (20.04.2020, 09:12)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,54 USD +5,14% (17.04.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die US-Konkurrenten hätten vorgelegt, am 29. April sei es auch bei der Deutschen Bank soweit: Die Zahlen zum ersten Quartal würden veröffentlicht. Normalerweise seien es die drei stärksten Monate im Jahr, aber seit einigen Wochen beherrsche die Coronavirus-Pandemie das Geschehen. Analysten würden einen Verlust erwarten und auch die Aussichten für das Gesamtjahr seien negativ.Ein Spitzenbanker sagt gegenüber dem "Handelsblatt": "Vorsorge in dieser Größenordnung können sich die deutschen Großbanken wegen der schwachen Profitabilität gar nicht leisten." Möglicherweise komme der Deutschen Bank aber ihre Investmentbanking-Sparte zu Hilfe. Aus dem Handel mit Aktien sei das Frankfurter Geldhaus zwar größtenteils ausgestiegen - bei Anleihen, Derivaten und Devisen sei man dagegen traditionell stark.Ausgerechnet die Investmentbank könnte das Ergebnis der Deutschen Bank stabilisieren. Glaube man den Analystenprognosen bringe das insgesamt aber auch wenig. Für das Gesamtjahr würden sie einen Nettoverlust von über 2 Mrd. Euro erwarten. "Der Aktionär" rate von einem Einstieg bei der Deutschen Bank ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:5,971 EUR +4,33% (17.04.2020, 17:35)