XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,522 EUR -1,26% (15.03.2021, 11:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,72 USD +1,44% (12.03.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu verkaufen.Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2020 habe das Geldhaus die vorläufigen Zahlen vom 04.02.2021 bestätigt. Diese hätten ergebnisseitig deutlich besser als erwartet gelegen. Weiterhin habe die Bank den Restrukturierungsplan für 2022 bestätigt und im Zuge dessen die Ziele für 2021 bekannt gegeben, welche aus Sicht des Analysten realistisch seien. Wie bereits erwartet, gehe die Bank für 2021 ebenfalls von Belastungen im Zusammenhang mit der Pandemie aus und habe daher zwar eine im Vergleich zum Vorjahr sinkende jedoch weiterhin erhöhte Risikovorsorge prognostiziert. Vor dem Hintergrund der erneut ansteigenden Infektionszahlen und den damit verbundenen Diskussionen bezüglich möglicher Verschiebungen von Lockerungsmaßnahmen sehe Lennertz diesen Schritt gerechtfertigt. Aufgrund der weiterhin stockenden Fortschritte bei den Impfprogrammen (primär in Kontinentaleuropa) rechne der Analyst frühestens in Q3/2021 mit deutlichen Verbesserungen der Wirtschaftssituation. Er lasse seine Prognosen unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Deutsche Bank-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel laute unverändert 8,00 Euro. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,546 EUR -0,75% (15.03.2021, 11:59)