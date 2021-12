Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,038 EUR +0,36% (17.12.2021, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,99 EUR -0,61% (17.12.2021, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,45 USD +1,80% (16.12.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Investmentbank Lehman Brothers habe zu den Traditionshäusern an der Wall Street gehört. Ihre überraschende Pleite am 15. September 2008 habe zur letzten großen Finanzkrise geführt. Obwohl das nun einige Jahre zurück liege, seien die Rechtsstreitigkeiten um die Insolvenzmasse noch immer nicht beigelegt. Ausgerechnet für die Deutsche Bank gebe es dabei noch etwas zu holen.Vor einem britischen Berufungsgericht in London gehe es derzeit um die letzten Vermögenswerte der ehemaligen Lehman Brothers. Das habe zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Konkret werde über nachrangige Schuldtitel verhandelt, die eine britische Tochter der Bank herausgegeben habe. In Summe stünden 500 Millionen Pfund (588 Millionen Euro) zur Disposition - so viel seien die Schuldtitel wert, die sich noch 2008 mehrere Hedgefonds und Finanzinstitute gesichert hätten.Der größte bekannte Eigner dieser Papiere solle die Deutsche Bank sein, weitere sollten Barclays und Farallon halten. Eine untere Instanz habe diesen Gläubigern Vorrang vor der Bedienung der Lehman Brothers Holding bescheinigt. Die Holding sei die Mutter der 2008 kollabierten gleichnamigen Bank. Jahrelang hätten die Schuldtitel im Cent-Bereich gehandelt, nun stehe also eine vollständige Rückzahlung im Raum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: