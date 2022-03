Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,996 EUR +6,01% (14.03.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,909 EUR +3,32% (14.03.2022, 09:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,25 USD -4,56% (11.03.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.03.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Rebound oder Konsolidierung? - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) war stark in das Jahr 2022 gestartet und konnte bis zum 10. Februar mehr als 30% an Wert zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dann seien die Papiere jedoch nach unten abgedreht und binnen vier Wochen um 44% bis auf 8,16 EUR zurückgefallen. Im Zuge dieser dynamischen Abwärtsbewegung sei mit der 200-Tage-Linie bei 11,36 EUR, der markanten Volumenspitze bei 10,90/11,00 EUR und dem 2020er Hoch bei 10,37 EUR eine ganze Reihe von Unterstützungen gebrochen worden. Im Tief seien die Notierungen am vergangenen Montag bei 8,16 EUR sogar auf den niedrigsten Stand seit Anfang November 2020 abgestürzt.Ausblick: Das Chartbild habe sich durch die Gipfelumkehr im Februar und die anschließende rasante Abwärtsbewegung erheblich eingetrübt. Im ersten Schritt gehe es für die Aktie daher um eine Stabilisierung.Das Long-Szenario: Um aus dem Rebound der Vorwoche - vom Wochentief bei 8,16 EUR am Montag hätten die Kurse wieder bis auf 10,05 EUR am Freitag steigen können - jetzt eine echte Erholung zu machen, müssten die Notierungen zunächst die runde 10-Euro-Marke überbieten. Dabei sollten gleichzeitig auch das September-Tief bei 10,07 EUR und die Volumenkante bei 10,30 EUR überboten werden. Knapp darüber gelte es dann, das 2020er Hoch bei 10,37 EUR zurückzuerobern, um anschließend einen Hochlauf an die markante Volumenspitze im Bereich von 11,00 EUR zu ermöglichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: