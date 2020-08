Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Gesamtmarkt trete heute auf der Stelle, aber ausgerechnet die konjunktursensiblen Bankaktien würden kräftig zulegen. Rückenwind dürften die Entscheidungen der Bundesregierung von gestern Abend liefern. Neben der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes seien verschiedene Hilfen für Unternehmen verlängert worden. Davon würden indirekt auch Deutsche Bank und Commerzbank profitieren.Das verlängerte Kurzarbeitergeld schütze die betroffenen Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit und die Banken vor Zahlungsausfällen ihrer Kunden. Denn die Höhe des Kurzarbeitergeldes liege häufig über dem individuellen Satz der Arbeitslosenhilfe. So sollten mehr Kredite weiter bedient werden können. Für die Banken würden weniger Schuldner ausfallen.Die Deutsche Bank mache mittlerweile den Großteil ihres Geschäfts in Deutschland, die Commerzbank ohnehin. Beide Institute seien neben dem Privatkundengeschäft auch stark in der Kreditvergabe für Unternehmen engagiert. In den kommenden Monaten drohe eine Insolvenzwelle, wenn staatliche Zuschüsse und Hilfsleistungen auslaufen würden. Aber genau die seien nun verlängert worden. Überbrückungshilfen für den Mittelstand sollten nun bis Ende des Jahres laufen. Firmen bekämen fixe Betriebskosten bis zu 150.000 Euro im Monat unter bestimmten Bedingungen ersetzt.Die wichtigste Maßnahme - gerade für Banken - sei allerdings die Aussetzung des Insolvenzrechts. Unternehmen, die wegen der Corona-Krise zahlungsunfähig geworden seien, müssten das derzeit nicht anzeigen. Die Regelung sollte eigentlich Ende September auslaufen. Nun sei sie ebenfalls bis Jahresende verlängert worden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.