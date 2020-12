NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,12 USD -2,11% (30.11.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:
514000

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:
DBK

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:
DB

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.12.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Eine in jeder Hinsicht bemerkenswerte Kursentwicklung habe die Aktie der Deutschen Bank im Jahresverlauf 2020 genommen. Verdeutlichen möchten die Analysten diese These anhand eines Blicks auf den Quartalschart des Banktitels. Den Eckpunkt ihrer Analyse bilde dabei die Kerze der ersten drei Monate des Jahres, denn die Schwankungsbreite des 1. Quartals gebe wesentliche Leitplanken vor. Da die damalige Hoch-Tief-Spanne die Pendants der fünf vorangegangenen Quartale umschließe, entstehe ein außergewöhnlicher Außenstab. Diese Kerze sei offensichtlich aber auch ein wichtiger Taktgeber für die anschließende Entwicklung, denn seither lägen (bisher) drei "inside quarters" vor. Die besondere Stellung der Jahresauftaktkerze werde noch zusätzlich durch die Umsatzentwicklung untermauert. So habe die Aktie seinerzeit das höchste Handelsvolumen ihrer Börsengeschichte verbucht. Möglicherweise habe zu Jahresbeginn also eine klassische "selling climax" stattgefunden. Ein Quartalsschlusskurs oberhalb der jüngsten beiden Hochs bei 9,17/9,20 EUR würde dieser Interpretation Nachdruck verleihen. Ein Anstieg über den Außenstab des 1. Quartals (10,37 EUR) ließe sogar eine multiple, untere Umkehrformation entstehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,441 EUR +1,27% (01.12.2020, 08:47)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,343 EUR -1,49% (30.11.2020, 17:35)