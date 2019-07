Im Beratungs- und Emissionsgeschäft lagen die Erträge bei 407 Millionen Euro, was einen Rückgang von 30% bedeutete. Darin spiegelt sich die geringere Aktivität im Gesamtmarkt wider, insbesondere in Regionen (EMEA) und Produkten (Leveraged Debt), die normalerweise zu den Stärken der Deutschen Bank gehören.



Die Erträge im Handel mit Aktien betrugen 369 Millionen Euro, ein Rückgang um 32% gegenüber dem Vorjahr. Dies ist zurückzuführen auf eine im zweiten Quartal 2018 angekündigte Neuausrichtung des Bereichs sowie niedrigere Kundenaktivität im zweiten Quartal 2019, weil der Markt bereits eine strategische Entscheidung der Bank erwartete, ihr Aktiengeschäft zu verkleinern.



Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft betrug im Quartal 72 Millionen Euro, nach 11 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Diese Entwicklung beruht auf einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Ausblick sowie größeren Auflösungen im zweiten Quartal 2018.



Die zinsunabhängigen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 22% auf 3,8 Milliarden Euro. Darin enthalten ist ein negativer Effekt aus Wertanpassungen von 810 Millionen Euro, wovon 491 Millionen Euro auf Anpassungen des Geschäfts- oder Firmenwertes (Goodwill) entfielen und 319 Millionen Euro auf Wertminderungen bei Software sowie Rückstellungen für bestehende Dienstleistungsverträge. Letzteres wirkte sich auch auf die bereinigten Kosten aus, die um 3% stiegen. Ohne diesen Sondereffekt lagen die bereinigten Kosten2 7% niedriger als im Vorjahr, vor allem weil bestimmte Geschäfte 2018 aus strategischen Gründen aufgegeben wurden und die Kostendisziplin weiterhin hoch war.



Die Unternehmens- und Investmentbank verzeichnete im Berichtsquartal einen Verlust vor Steuern von 907 Millionen Euro. Hauptgrund waren die oben genannten Belastungen von 810 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Umbau.



Im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete die Unternehmens- und Investmentbank einen Verlust vor Steuern von 1,0 Milliarden Euro, nach einem Gewinn vor Steuern von 678 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018. Auch hier ist der Rückgang vor allem auf die genannten Wertminderungen zurückzuführen.



Das Kerngeschäft der Investmentbank hat im ersten Halbjahr 2019 beachtliche Erfolge erzielt. Im Beratungs- und Emissionsgeschäft hatte die Deutsche Bank bei 16 der 25 Top-Transaktionen nach Provisionsaufkommen eine führende Position. Außerdem war die Bank mit einem Marktanteil von 8,3% das führende Emissionshaus für Hochzins-Anleihen in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika, nachdem sie im ersten Halbjahr 2018 noch auf Platz 3 gelegen hatte (Quelle: Dealogic). In der Rangliste 2019 des Magazins Euromoney für den Währungshandel erreichte die Deutsche Bank Platz zwei, nachdem sie im Vorjahr auf dem achten Platz gestanden hatte. In Westeuropa war sie die Nummer eins, gegenüber einem fünften Platz im Vorjahr. In derselben Umfrage erreichte die Deutsche Bank in der Kategorie elektronischer Handel den dritten Platz, nach Platz acht im Jahr 2018.



Privat- und Firmenkundenbank (PCB)



Die Erträge beliefen sich im Quartal auf 2,5 Milliarden Euro und waren 2% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sondereffekte1 und Erträge aus veräußerten Geschäften lagen die Erträge 2% höher als im zweiten Quartal 2018. Wachstum im Kreditgeschäft und verbesserte Erträge im Anlagegeschäft kompensierten negative Ertragseffekte aus dem anhaltenden Margendruck im Einlagengeschäft.



Im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Deutschland beliefen sich die Erträge auf 1,7 Milliarden Euro, ein Anstieg um 2% gegenüber dem Vorjahr. Gestiegene Geschäftsvolumen und selektive Preisanpassungen glichen niedrigere Zinsmargen im Einlagengeschäft mehr als aus.



Im internationalen Geschäft mit Privat- und Firmenkunden wurden Erträge von 366 Millionen Euro erzielt, ein Rückgang um 3% gegenüber dem Vorjahr, der vor allem durch eine geänderte Verbuchung von Kreditgebühren in Italien entstand. Ohne diesen Effekt waren die Erträge nahezu unverändert. Gestiegene Erträge im Kredit- und Anlagegeschäft glichen Ertragsrückgänge aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auch hier aus.



Im Geschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) gingen die Erträge um 9% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 429 Millionen Euro zurück. Bereinigt um Sondereffekte1 aus dem Abbau von Altbeständen von Sal. Oppenheim in beiden Quartalen waren sie um 4% höher als im Vorjahr. Das Wachstum wurde insbesondere in den Schwellenländern inklusive Asien erzielt.



Die zinsunabhängigen Aufwendungen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und waren damit um 20% höher als im Vorjahresquartal. Darin waren 557 Millionen Euro Belastungen im Zusammenhang mit dem Umbau enthalten. Von diesen Belastungen resultieren 545 Millionen Euro aus Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert sowie 12 Millionen Euro aus Abschreibungen auf Software. Letztere betrafen auch die bereinigten Kosten, die um 4% auf 2,1 Milliarden Euro sanken. Dies spiegelt positive Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen sowie eine weiterhin strikte Kostendisziplin wider. Die Anzahl der Mitarbeiter ging weiter zurück - auf Basis von Vollzeitstellen umgerechnet um 459 im Quartal und gegenüber dem Ende des zweiten Quartals 2018 um 2.682. Davon entfielen rund 1.700 Stellen auf den Verkauf des Geschäfts in Polen und Portugal.



Die Privat- und Firmenkundenbank verzeichnete inklusive der genannten Belastungen von 557 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Umbau einen Verlust vor Steuern von 241 Millionen. Ohne diese Belastungen hätte sich ein Gewinn vor Steuern von 316 Millionen Euro ergeben, nach einem Gewinn von 262 Millionen Euro im Vorjahresquartal.



Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft war mit 87 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal im Wesentlichen unverändert. In der Entwicklung spiegelten sich Gewinne aus Portfolioverkäufen sowie die unverändert hohen Kreditvergabestandards wider.



Im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete die Privat- und Firmenkundenbank einen Gewinn vor Steuern von 46 Millionen Euro, nach 586 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018. Der Rückgang ist vor allem auf die oben genannten Belastungen im Zusammenhang mit dem Umbau zurückzuführen. Ohne diese Belastungen hätte der Gewinn vor Steuern im ersten Halbjahr 603 Millionen Euro betragen. Dies ist ein Anstieg um 3%, obwohl im Vorjahr deutlich höhere positive Sondereffekte wie Gewinne aus Immobilienverkäufen enthalten waren. Die Rendite nach Steuern auf das materielle Eigenkapital lag im ersten Halbjahr 2019 bei 0,5%. Ohne die genannten Belastungen im Zusammenhang mit dem Umbau hätte sie 7% betragen.



Wachstum im Kundengeschäft: Das verwaltete Vermögen in der Privat- und Firmenkundenbank stieg im Quartal um 3 Milliarden Euro auf 505 Milliarden Euro. Bereinigt um den Verkauf des Geschäfts in Portugal belief sich das Wachstum auf 6 Milliarden Euro, mit Nettomittelzuflüssen von 5 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2019. Das Kreditvolumen blieb im Berichtsquartal insgesamt unverändert. Einem Wachstum von 2 Milliarden Euro im kundenbezogenen Kreditgeschäft stand eine Reduzierung von Wertpapieren, die als Kredite zu bilanzieren sind, entgegen (z.B. Schuldscheindarlehen).



Im ersten Halbjahr 2019 erzielte die Privat- und Firmenkundenbank Nettomittelzuflüsse in verwaltete Vermögen von 13 Milliarden Euro. Darin waren 10 Milliarden Euro neugewonnene Termineinlagen enthalten. Das Kreditvolumen stieg im ersten Halbjahr 2019 insgesamt um 3 Milliarden Euro. Einem Nettowachstum von 6 Milliarden Euro im kundenbezogenen Kreditgeschäft standen teilweise Veräußerungen von Wertpapieren, die als Kredite zu bilanzieren sind, und Währungseffekte entgegen.



Asset Management (AM)



Die Erträge beliefen sich auf 593 Millionen Euro, ein Anstieg um 6% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das ist teils auf leistungsabhängige Erträge zurückzuführen, die nicht jedes Jahr anfallen, teils auf nahezu unveränderte Erträge aus Verwaltungsgebühren. Das Marktumfeld hat sich verbessert, und nach Mittelabflüssen im Vorjahr waren Mittelzuflüsse zu verzeichnen.



Die zinsunabhängigen Aufwendungen beliefen sich auf 471 Millionen Euro, ein Anstieg um 7%. Die bereinigten Kosten2 stiegen um 6% auf 442 Millionen Euro. Hauptgrund dafür waren höhere Personalaufwendungen im Zusammenhang mit leistungsbezogenen Vermögensverwaltungsgebühren, die nicht jedes Jahr anfallen.



Der Gewinn vor Steuern lag im zweiten Quartal mit 89 Millionen Euro 5% niedriger als im Vorjahresquartal. Dies ist bedingt durch einen Anstieg des Betrags, der aufgrund einer höheren Profitabilität der eigenständigen DWS den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen ist. Die Rendite nach Steuern auf das materielle Eigenkapital betrug 14%.



Im ersten Halbjahr 2019 lag der Gewinn vor Steuern bei 185 Millionen Euro, ein Anstieg um 12% gegenüber 165 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018.



Wachstum beim verwalteten Vermögen: Das verwaltete Vermögen stieg im Quartal um 15 Milliarden Euro auf 721 Milliarden Euro. Dieser Anstieg basiert auf einer positiven Marktentwicklung und auf Nettomittelzuflüssen von 4 Milliarden Euro. Zuflüsse in den Wachstumsbereichen passive Produkte und alternative Anlagen konnten Rückgänge bei traditionellen Renten- und Aktienfonds mehr als ausgleichen. Im bisherigen Jahresverlauf erhöhte sich das verwaltete Vermögen um 56 Milliarden Euro, einschließlich Nettomittelzuflüssen von 7 Milliarden Euro. Dazu leisteten strategische Partnerschaften einen positiven Beitrag.



Corporate & Other (C&O)



Die Erträge beliefen sich im zweiten Quartal 2019 auf 182 Millionen Euro, nach negativen Erträgen von 91 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus Absicherungsaktivitäten im Zusammenhang mit Finanzierungsvereinbarungen für Geschäfte in verschiedenen Währungen, insbesondere US-Dollar, da sich Spreads im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 ausweiteten.



Die zinsunabhängigen Aufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal auf 117 Millionen Euro, nach 77 Millionen Euro in Vorjahresquartal. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus Planabweichungen bei den Aufwendungen für die Infrastrukturbereiche. Diese Aufwendungen werden gemäß Plan auf die Geschäftsbereiche verteilt; Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Allokationen werden in C&O erfasst. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktivitäten für Anteilseigner erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro, weil höhere Kosten für strategische Projekte und Beratung anfielen.



Der Gewinn vor Steuern betrug im zweiten Quartal 113 Millionen Euro, nach einem Verlust von 119 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr betrug der Gewinn vor Steuern 109 Millionen Euro, nach einem Verlust von 286 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.



Die Ergebnisse des 2. Quartals 2019 werden am heutigen Mittwoch, 24. Juli 2019, um 13.00 Uhr (MESZ) in einer Telefonkonferenz für Analysten erläutert. Die Konferenz wird im Internet übertragen: www.db.com/de/quartalsergebnisse



Eine Telefonkonferenz für Fixed-Income-Investoren findet am Freitag, 26. Juli 2019, um 15.00 Uhr (MESZ) statt. Auch diese Konferenz wird im Internet übertragen: www.db.com/de/quartalsergebnisse



Die Ergebnisübersicht, das Financial Data Supplement (FDS), die Präsentation und der Audio-Webcast für die Analysten-Telefonkonferenz sind über folgenden Link abrufbar: www.db.com/de/quartalsergebnisse



Der Deutsche Bank Säule 3 Bericht Q2 2019 wird am 21. August 2019 veröffentlicht.



Dieses Dokument beinhaltet bereinigte IFRS-Zahlen. Die Überleitung der bereinigten auf die berichteten Finanzzahlen nach IFRS ist im Financial Data Supplement enthalten und dort sowie im Zwischenbericht zu finden.



Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.db.com/newsroom_news/2019/deutsche-bank-verlust-nach-steuern-im-zweiten-quartal-2019-aufgrund-von-belastungen-durch-umbau-de-11546.htm



6,881 EUR -3,45% (24.07.2019, 08:49)



7,134 EUR +3,02% (23.07.2019, 17:35)



7,95 USD +1,92% (23.07.2019, 22:00)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.





