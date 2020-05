Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank schien bisher weniger getroffen von den Auswirkungen des Corona-Virus als viele Konkurrenten. Zumindest würden das die Zahlen zum ersten Quartal bis Ende März nahe legen. Statt eines erwarteten Verlusts habe ein - wenn auch kleiner - Gewinn eingefahren werden können. Die Risikovorsorge sei weniger stark gestiegen als anderswo. Aber Altlasten, die Teil des laufenden Umbaus seien, könnten nun zum Problem werden.Nach verschiedenen Medienberichten habe die Deutsche Bank Probleme beim Run-off ihrer Abbaueinheit. Letzten Sommer sei die sogenannte "Capital Release Unit" mit einem Volumen von 74 Milliarden Euro gestartet. Enthalten seien problematische Kredite und vor allem hochkomplexe Derivate. Stand Ende März habe sich die Höhe der Abbaueinheit noch auf 44 Milliarden Euro belaufen. Aber nun seien wegen der Corona-Krise viele Papiere unverkäuflich geworden, da die entsprechenden Märkte illiquide seien.Die Deutsche Bank glaube weiterhin daran, dass bis Jahresende 2022 die Mehrheit der Papiere verkauft werden könne. Es gebe nach wie vor Interesse von Käufern. Die oft toxischen Wertpapiere sollten verkauft werden, um das Eigenkapital der Bank zu stärken. Denn die Assets müssten mit Kapital unterlegt werden, solange sie in der Bilanz stecken würden. Könnten die Vermögenswerte nicht zu den angenommenen Preisen verkauft werden, müsste die Bank höhere Abschläge oder Verluste hinnehmen.Die Aktie der Deutschen Bank notiere heute stabil über der Marke von 6,50 Euro. Wie der Run-off der Abbaueinheit seit der Corona-Krise laufe, lasse sich nicht einsehen. Klar ist, je länger der Ausnahmezustand dauert und Märkte eingefroren sind, umso schwieriger wird es für die Deutsche Bank den Umbau zu den veranschlagten Kosten von mehr als sieben Milliarden Euro durchzuführen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: