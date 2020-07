XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gute Nachrichten von der Deutschen Bank: Wie Deutschlands Branchenprimus heute in einer Ad-hoc-Meldung bekannt gegeben habe, würden die Zahlen zum abgelaufenen Quartal besser ausfallen, als der Analystenkonsens. Die harte Kernkapitalquote (CTE1) liege ebenfalls mit 13,3 Prozent einen halben Prozentpunkt höher als zum Ende des ersten Quartals.Die Bank profitiere davon, dass Kunden ihre Kreditlinien, die sie im Zuge der Pandemie beansprucht hätten, stärker zurückgezahlt hätten als bislang angenommen. Außerdem habe sich das Derivatevolumen reduziert.Die Bank erwarte, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals die Analystenschätzungen leicht übersteigen würden. In einer selbst durchgeführten Befragung würden Analysten mit einem Verlust vor Steuern von 80 Millionen rechnen. Die offiziellen Quartalszahlen würden am 29. Juli veröffentlicht.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten gegebenenfalls den Stopp bei 6,80 Euro, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: