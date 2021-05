Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,22 EUR +0,66% (05.05.2021, 08:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,04 EUR -3,12% (04.05.2021, 17:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,40 USD -2,47% (04.05.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie sei gestern deutlich schwächer aus dem Handel gegangen, da der Gesamtmarkt unter steigenden Anleiherenditen gelitten habe. Für Banken eigentlich positiv, aber viele Anleger dürften auch Kasse gemacht haben. Zudem werde die Deutsche Bank über Nachranganleihen ihr Eigenkapital stärken.Der Frankfurter Finanzkonzern wolle nach Angaben vom Dienstag Wertpapiere ausgegeben - sog. AT1-Anleihen -, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals anerkannt würden. Die Emission gleiche teilweise negative Auswirkungen auf die Kapitalposition aus, die sich aus bestimmten aufsichtsrechtlichen Veränderungen ergeben und für das zweite Quartal 2021 erwartet würden, habe die Deutsche Bank mitgeteilt. Angestrebt werde ein Volumen von mindestens 500 Mio. Euro.Sogenannte Tier-1-Anleihen würden unter bestimmten Bedingungen zum regulatorischen Eigenkapital zählen - also dem Eigenkapital, das Aufseher für ihre Bewertung der Stabilität eines Finanzinstituts berücksichtigen würden. Banken hätten dieses Instrument zur Kapitalbeschaffung in den vergangenen Jahren immer wieder genutzt. Die Deutsche Bank gebe die Wertpapiere auf Grundlage einer Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2018 aus. Die zuletzt auf 13,7% gestiegene harte Kernkapitalquote solle noch im zweiten Quartal durch regulatorische Änderungen um 80 Basispunkte sinken. Die Deutsche Bank wolle das durch die Ausgabe der Anleihen teilweise ausgleichen.Steigende Anleiherenditen seien positiv für das Kreditsegment der Deutschen Bank. Im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden hätten bisher Negativzinsen auf die Marge gedrückt, nun könnte es etwas Entlastung geben. Die Deutsche Bank-Aktie habe sich am Dienstag dem allgemeinen Abwärtstrend aber nicht entziehen können, zudem hätten wohl einige Anleger nach der zuletzt starken Kursentwicklung Kasse gemacht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link