Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,38 EUR -5,83% (04.05.2020, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,49 EUR -4,25% (04.05.2020, 09:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,15 USD -3,51% (01.05.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Paul Achleitners Zeit laufe ab. In zwei Jahren ende seine Amtszeit. Für seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzenden solle er frühzeitig einen Nachfolger finden, wenn es nach mehreren Großaktionären gehe. Seit geraumer Zeit seien mehrere Kandidaten im Gespräch. Nun gebe es allerdings kurz vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank Kritik an einem Anwärter.Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse AG, Theodor Weimer, stelle sich bei der Hauptversammlung erstmals als Aufsichtsrat der Deutschen Bank zur Wahl. Der frühere Vorstandssprecher der HypoVereinsbank gelte vielen als gute Wahl, weil er mit seinem Profil als europäischer Banker eine Lücke im Aufsichtsrat fülle. Allerdings habe schon die Fondsgesellschaft Union Investment Kritik geäußert, als Weimers Kandidatur im März bekannt geworden sei. Vanda Heinen, Analystin für gute Unternehmensführung, habe damals gefordert: "Um sich nicht dem Vorwurf der Ämterhäufung auszusetzen, sollte Herr Weimer sein Aufsichtsratsmandat beim FC Bayern München aufgeben." Auch für Ivox, den deutschen Ableger vom amerikanischen Stimmrechtsberater Glass Lewis, habe Weimer schon zu viele andere Mandate. Die Muttergesellschaft Glass Lewis dagegen störe sich daran nicht und spreche sich dafür aus, Weimer zu wählen.Achleitner selbst könne wohl auf eine Entlastung hoffen. Anders als im Vorjahr empfehle mit ISS immerhin einer der beiden großen amerikanischen Stimmrechtsberater das. Der andere, Glass Lewis, rate zwar wie im Vorjahr dazu, Achleitner die Entlastung zu verweigern. Das Argument: Der seit dem Jahr 2012 amtierende Aufsichtsratschef sei für die schwierige Lage der Deutschen Bank zumindest in Teilen mitverantwortlich. Glass Lewis unterstütze aber den von einem Aktionär auch in diesem Jahr eingebrachten Antrag auf sofortige Abwahl Achleitners ausdrücklich nicht: Angesichts der Corona-Krise sei ein sofortiger Wechsel des Aufsichtsratschefs nicht im besten Interesse der Aktionäre. Viele kleinere Aktionäre würden den Empfehlungen der Stimmrechtsberater folgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: