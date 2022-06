Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,28 EUR -0,39% (02.06.2022, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,282 EUR -0,06% (02.06.2022, 09:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,97 USD -1,88% (01.06.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei kein guter Tag für die Aktionäre der DWS Group gewesen: Die Aktie sei weiter brutal abgestürzt, nachdem es bereits am Dienstag eine Razzia gegeben habe. Der Kurs des Mutterkonzerns Deutsche Bank sei davon jedoch relativ unbeeindruckt geblieben. Letzte Äußerungen aus dem Management würden derzeit gute Geschäfte erwarten lassen.Die DWS Group sei eine der vier Sparten der Deutschen Bank und habe in den letzten Quartalen verlässliche Gewinne an die Mutter abgeliefert, auch in Form der Dividende. Nun seien dem Konzern offenbar Unregelmäßigkeiten bei der Darstellung des Anteils nachhaltiger Anlagen zum Verhängnis geworden. Wie erwähnt seien am Dienstag die Räume des Vermögensverwalters und auch der Deutschen Bank von den Behörden durchsucht worden. Zudem werde Asoka Wöhrmann an der Hauptversammlung nächste Woche seinen Posten räumen.Während die Aktie der DWS Group - wie zu erwarten - stark abverkauft worden sei, habe sich das Papier der Deutschen Bank relativ unbeeindruckt gezeigt. Ein Grund dafür könnte sein, dass es im operativen Geschäft derzeit gut laufe, trotz des derzeitigen Umfeldes. "Wenn wir auf das zweite Quartal blicken, sind wir eigentlich recht glücklich mit der Entwicklung", habe Deutsche Bank-Vorstand Fabrizio Campelli am Dienstag auf einer Veranstaltung des Geldhauses gesagt. Das habe die Börsen-Zeitung berichtet. Viele der Trends aus den ersten drei Monaten 2022 hätten sich im zweiten Jahresviertel fortgesetzt. Das betreffe insbesondere die Anleihen- und Währungsseite. In der Unternehmensbank sei "über alle Geschäftssegmente hinweg" eine starke Entwicklung zu sehen.Campelli verantworte im Vorstand die Investmentbank und die Unternehmensbank. "Die Deutsche Bank ist klarerweise gut auf Kurs, um die Ziele für 2022 zu erreichen", so Campelli weiter. Das Finanzinstitut strebe dieses Jahr unter anderem eine Eigenkapitalrendite von acht Prozent an. In der Investmentbanking-Sparte seien die Erträge im ersten Quartal um sieben Prozent auf 3,3 Milliarden Euro geklettert. Das Wachstum im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen habe bei 15 Prozent gelegen.Die Aufarbeitung der Greenwashing-Vorwürfe dürfte nun erst richtig losgehen. Das setze auch die Deutsche Bank selbst unter Druck. Die Bewertung mit einem KGV von 6 bleibe indes sehr günstig und die Aktie halte sich noch über der Makle von 10,00 Euro. In den kommenden Tagen werde diese psychologische Unterstützung sicher im Fokus stehen.Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Mutige sollten die kommenden Tage abwarten, wie sich das Chartbild entwickelt. (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link