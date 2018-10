Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Bank habe heute Morgen die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Vorsteuer- und Nettogewinn hätten etwas über den Erwartungen gelegen, das operative Geschäft sei jedoch etwas schwächer als erwartet gelaufen. Dennoch: "Wir sind auf gutem Wege, das Gesamtjahr 2018 mit einem Gewinn abzuschließen - zum ersten Mal seit 2014", habe Deutsche-Bank-Chef Sewing am Morgen gesagt.Unter dem Strich seien 229 Mio. Euro Gewinn hängen geblieben. Das seien etwas mehr, als die Analysten prognostiziert hätten (150 Mio. Euro). Fortschritte habe die Bank bei den Kosten erzielt, die etwas geringer ausgefallen seien als erwartet. Positiv habe sich auch die harte Kernkapitalquote entwickelt, die von 13,7 auf 14% geklettert sei.Die Erträge seien hingegen um 9% auf 6,2 Mrd. Euro gesunken. Insbesondere in der Unternehmens- und Investmentbank würden die Geschäfte schwach laufen - das Minus habe 13% gegenüber dem Vorjahresquartal betragen. Der Bereich Asset Management habe bei den Erträgen 10% eingebüßt.Die Deutsche Bank-Aktie kommt deshalb weiterhin nicht auf die Empfehlungsliste, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: