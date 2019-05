Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu meiden.Im Kampf gegen die Krise hätten Vorstandschef Sewing und Aufsichtsratschef Achleitner bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank am Donnerstagvormittag ein entschiedeneres Vorgehen in Aussicht gestellt. Selbst das Investment-Geschäft solle dabei nicht länger verschont bleiben.Der Frankfurter Finanzkonzern wolle offenbar ihr zuletzt verlustreiches Kapitalmarktgeschäft weiter stutzen. Die Investmentbank solle nach Sewings Vorstellungen nur noch solche Geschäfte machen, die mindestens entweder ausreichend profitabel seien oder als Dienstleistung für andere Geschäftsbereiche wichtig seien. So wolle die Deutsche Bank zugleich das ihr zu Verfügung stehende Kapital werthaltiger einsetzen.Als positive Beispiele habe der Vorstandschef die Beratung von Unternehmenskunden, die Ausgabe von Wertpapieren, die Währungsplattform, den Handel mit Unternehmensanleihen sowie die gewerbliche Immobilienfinanzierung in den USA genannt. Bei anderen Bereichen werde das Management "sehr genau analysieren und dabei künftig genauso diszipliniert und kompromisslos sein wie beim Thema Kosten", habe Sewing angekündigt.Kurz zuvor habe auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner in seiner Rede eine deutliche Beschleunigung der Neuausrichtung angekündigt und Vorstandschef Sewing den Rücken gestärkt. Trotz aller Schwierigkeiten sehe er die Deutsche Bank auf dem richtigen Weg. Achleitner selbse stehe aber in der Kritik - u.a., weil er Forderungen nach Einschnitten im umstrittenen Investmentbanking bis zuletzt zurückgewiesen habe. Einige Großaktionäre sollten mittlerweile sogar eine vorzeitige Ablösung des Chefkontrolleurs fordern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link