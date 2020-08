XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,312 EUR +0,16% (27.08.2020, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,298 EUR +0,21% (27.08.2020, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,81 USD +1,76% (26.08.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Es sei bekannt, dass die Deutsche Bank die Hausbank von US-Präsident Donald Trump sei. Bevor Trump in das Amt gekommen sei, habe das Frankfurter Finanzinstitut hohe Summen an ihn verliehen. Bereits vor dem US-Wahlkampf hätten die Demokraten immer wieder versucht, über die Deutsche Bank mehr zu Trumps Vermögensverhältnissen zu erfahren. Die Deutsche Bank habe sich stets auf das Bankgeheimnis berufen. Nun sei aber eine neue Eskalationsstufe erreicht.Der Geheimdienstausschuss des von den Demokraten dominierten Repräsentantenhaus habe gestern ein Auskunftsverlangen verabschiedet, dass die Deutsche Bank zur Herausgabe bestimmter Dokumente im Zusammenhang mit Trump zwingen solle. Im Juli habe der Oberste Gerichtshof bereits ein Auskunftsverlangen zurückgewiesen. Der Ausschuss habe den Bedenken der Richter nun Rechnung getragen, so Adam Schiff, Vorsitzender des Geheimdienstausschuss.Ob die Unterlagen von Trump noch vor der Wahl veröffentlicht würden, sei ungewiss. Der Präsident werde das mit allen Mitteln zu verhindern wissen. Für die Deutsche Bank könnte der Fall Trump ein Nachspiel haben, wenn er die Wahl nicht gewinne und die Demokraten die Geschäftsbeziehungen unter die Lupe nehmen würden. Dass es dabei zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, sei bisher allerdings nicht bekannt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: