XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,024 EUR -0,08% (09.04.2020, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,05 EUR +0,23% (09.04.2020, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,53 USD +2,19% (08.04.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe am Donnerstagvormittag über drei Prozent zulegen können. Damit sei der Wert stärker gestiegen als der DAX und trotz eines negativen Kommentars von Berenberg. Die Analysten würden zum Verkauf raten.Dabei bewerte die Privatbank die Perspektiven der europäischen Branche insgesamt negativ. Die Institute sähen sich infolge der Corona-Krise nicht nur mit einer einbrechenden Wirtschaftsaktivität konfrontiert, sondern auch mit steigenden Kosten durch viele Maßnahmen. Kurzfristig würden die niedrigen Zinsen die Margen der Institute weiter belasten. Und auf lange Sicht dürften Privathaushalte und Unternehmen unter einem "Schulden-Trauma" leiden und eher sparen sowie Schulden abbezahlen, anstatt Konsum zu finanzieren und zu investieren.Die Deutsche Bank sehe Berenberg in einer besonders schwierigen Lage. Das Kursziel sei auf 4,50 Euro und damit deutlich unter dem aktuellen Kurs festgesetzt worden. Gehe es nach Berenberg, dann sollten Anleger die Aktie verkaufen. Laut den Analysten habe die überraschend hohe Kernkapitalquote dazu beigetragen, dass sich die Deutschen Bank seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt habe.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät derzeit ebenfalls von einem Einstieg bei der Deutsche Bank-Aktie ab. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: