Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Letzte Woche habe das Geldhaus mit seinen Zahlen zum vierten Quartal zugleich den höchsten Gewinn in zehn Jahren geliefert. Denn der Umbau und gute Geschäfte im Investmentbanking hätten zu einem Aufschwung geführt. Die Skepsis der Experten schwinde zusehends, die Prognosen würden steigen. Und das sollte dem Kurs helfen.Es sei noch nicht allzu lange her, da habe es nur eine Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie gegeben. Bevor die Sanierung 2019 begonnen habe, habe zeitweise sogar kein Analyst geraten bei den Papieren zuzugreifen. Die Probleme bei Deutschlands größter Bank schienen den Experten scheinbar zu groß, so Strebin.Im letzten Jahr habe sich das Bild allerdings deutlich aufgehellt, denn die Kosten seien gesunken und im Jahresverlauf seien die Erträge immer weiter angestiegen. Inzwischen würden sechs der insgesamt 28 Analysten, die laut Bloomberg die Aktie covern würden, zum Kauf raten. Das seien so viele wie seit Jahren nicht mehr. Acht Experten seien indes immer noch nicht überzeugt und würden empfehlen sich jetzt von dem DAX-Titel zu trennen. Die verbleibenden 14 Analysten würden dabei bleiben.Analyst Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan befinde sich im Lager der Bullen. Er habe das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie nach Zahlen von 15 auf 16 Euro erhöht und das Rating auf "Overweight" belassen. Er habe in einer aktuellen Studie den Bewertungszeitrahmen für das Kursziel auf Dezember 2023 verschoben - basierend auf den Gewinnschätzungen für 2024. Er gehe nun in der Zeit von 2022 bis 2024 von höheren Erträgen aus, denen jedoch höhere Kosten entgegenwirkt hätten.Derzeit dürfte die Deutsche Bank-Aktie wie der Gesamtmarkt höheren Schwankungen unterworfen sein, das Geschäftsmodell und die Bewertung würden aber zur laufenden Rotation an der Börse passen. Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link